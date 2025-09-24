Ladri nelle scorse notti in Val d’Agri. Ignoti hanno preso di mira due abitazioni, una a Marsicovetere e una a Marsico Nuovo.

Nel primo caso i ladri hanno tentato di introdursi in casa da una finestra ma sono stati costretti alla fuga dall’arrivo dei proprietari.

A Marsico Nuovo, invece, la banda è riuscita a mettere a segno il colpo: dopo aver forzato una finestra è entrata nell’abitazione ed è riuscita a portare via monili in oro e soldi.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri che hanno dato il via alle indagini per poter risalire ai responsabili.