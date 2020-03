Ladri in azione in un’attività commerciale di Sala Consilina. Rubati denaro e due computer

Ladri in azione a Sala Consilina. Ad essere presa di mira un’attività commerciale in via Santa Maria della Misericordia.

Ignoti, in pieno giorno, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato la porta del locale e sono entrati. Una volta dentro, hanno preso del denaro presente all’interno della cassa e due computer.

I proprietari sono stati avvisati dell’accaduto da un persona che lavora nei locali accanto e sono giunti immediatamente sul posto facendo l’amara scoperta.

Hanno sporto denuncia e sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Stazione.

– Annamaria Lotierzo –