Ladri in azione in un’abitazione a Sala Consilina. Bottino da 8mila euro

Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Sala Consilina. Ad essere presa di mira è stata un’abitazione in via Valle Mauro.

Ignoti si sono introdotti in casa probabilmente entrando da un balcone lasciato aperto. Una volta dentro hanno fatto razzia in diverse stanze portando via oggetti in oro, orologi e soldi.

Il bottino ammonta a circa 8mila euro.

I proprietari, accortisi dell’accaduto, hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che prontamente si sono recati sul posto e hanno avviato le indagini sul caso.

– Annamaria Lotierzo –