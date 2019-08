Ladri in azione a Vietri di Potenza, rubano attrezzi e un’auto successivamente ritrovata in A2

Ladri in azione la notte scorsa a Vietri di Potenza, in contrada Cugni, dove hanno messo a segno un colpo da diverse migliaia di euro. In un’abitazione e in un prefabbricato hanno fatto una vera e propria razzia, asportando tutto ciò che era possibile e mettendo a soqquadro i locali. I ladri hanno rubato anche una Renault Kangoo, che è stata ritrovata in mattinata sull’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, al km 44, nei pressi di Campagna.

L’auto nei giorni scorsi aveva dato dei problemi e il proprietario l’aveva lasciata parcheggiata in campagna per poi farla sistemare da un meccanico. I ladri, dopo aver rubato tutto, sono fuggiti via attraverso il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, dallo svincolo di Vietri di Potenza. Ma dopo una trentina di km hanno abbandonato l’auto, che non è riuscita a proseguire per problemi meccanici. La Kangoo, riconsegnata, è stata ritrovata grazie al lavoro della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli coordinata dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina agli ordini del Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Nessuna traccia della refurtiva che, si ipotizza, sia andata a finire su un altro mezzo per proseguire poi la marcia in direzione nord. I ladri hanno sfondato una porta e rotto un’altra porta di legno, per intrufolarsi nei locali, dove non vive nessuno, visto che i proprietari vivono nel centro abitato.

L’episodio si sarebbe verificato poco dopo le 2. E’ stata presentata denuncia ai Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, intervenuti sul posto, che hanno avviato le indagini.

– Claudio Buono –