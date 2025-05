Ladri in azione questa notte a Montesano Scalo.

Ignoti sono entrati in azione in un’abitazione di via Lamicelle: dopo essersi arrampicati su un balcone, hanno guadagnato l’entrata agendo indisturbati, nonostante la presenza dei proprietari.

Piuttosto notevole il bottino: oro, argenteria e circa 500 euro, per un colpo che ammonta a circa 15mila euro. I responsabili si sarebbero poi dati alla fuga attraverso l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Tanta amarezza per gli anziani proprietari di casa che questa mattina, dopo aver scoperto il fatto, hanno allertato i Carabinieri per denunciare l’accaduto.

I militari hanno avviato le indagini del caso per tentare di dare un volto ai responsabili.