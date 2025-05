Prestigioso riconoscimento all’associazione di promozione sociale “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina nell’ambito della XIII edizione di “Bianco Tanagro – Festival del Carciofo Bianco” ad Auletta.

La Pro Loco, diretta da Giuseppe Lupo e promotrice del consolidato evento, ha conferito il 9° Premio Carciofo Bianco per il buon associazionismo a “I Ragazzi di San Rocco” con questa motivazione: “Grazie alla passione ed all’impegno dei suoi soci, è diventata un importante punto di riferimento per i giovani. Fondata nel 1994 con la nascita di una compagnia teatrale, con grande impegno sono state organizzate iniziative come ‘Talento in mostra’ nella quale i partecipanti potevano mostrare i loro talenti per la poesia, la pittura, la fotografia e quant’altro; una web radio denominata ‘Lasagne Verdi’ ed è stata realizzata l’Arena Cappuccini, senza dimenticare ‘Teatro in Sala’, giunta alla ventottesima edizione. Tanti i tornei e gli eventi che consentono ai giovani di socializzare e riconquistare il contatto con la natura.”

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta nel complesso monumentale dello Jesus, è intervenuta una folta delegazione del sodalizio salese. Il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, che ha consegnato il premio, nel suo intervento ha sottolineato il fondamentale ed irrinunciabile ruolo ultratrentennale svolto sul piano dell’aggregazione sociale e della crescita della comunità locale.

“Ringrazio innanzitutto Franco Freda che mi ha preceduto per tanti anni in questo ruolo e che ha profuso tanto impegno e lavoro insieme con tutti i soci per arrivare a questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato il neo-eletto Presidente Andrea Ciociola – Grazie alla Pro Loco e all’Amministrazione comunale di Auletta per aver riconosciuto il valore della nostra azione di promozione sociale.”

Il Vice Presidente Carlo Maucioni ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere annoverati tra le eccellenze del territorio. Quando il riconoscimento arriva nell’ambito di una rassegna di rilievo nazionale come ‘Bianco Tanagro’, significa che i semi gettati in oltre 30 anni di attività qualche frutto lo hanno prodotto”.

Nel corso della cerimonia, il 9° Premio Carciofo Bianco è stato assegnato per le categorie “buona pratica”, “buona artigianalità”, “buona agricoltura”, “buon turismo”, “buona imprenditoria”, “buona imprenditoria femminile”, “buona imprenditoria giovanile”, “buona ricerca”, “buon giornalismo”, “buon storytelling”, “buone idee”, “buon cuore”, “per la promozione social”, oltre che ad alcune Pro Loco della Regione Campania.

Presente, tra gli altri, anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino.