Resta nella morsa dei ladri il territorio della provincia di Potenza.

Dopo i colpi messi a segno a Paterno, i ladri hanno agito la scorsa notte nel vicino comune di Marsico Nuovo.

Ignoti sono entrati in un’abitazione situata al centro del paese, forzando un infisso, e approfittando dell’assenza dei proprietari hanno agito indisturbati. I malintenzionati hanno così messo a soqquadro le stanze in cerca del loro bottino e sono riusciti a scappare portando via monili in oro. Il valore di ciò che è stato rubato è in fase di quantificazione.

Il proprietario di casa al suo rientro ha fatto l’amara scoperta non potendo far altro che allertare i Carabinieri ad intervenire. I militari dell’Arma giunti sul posto hanno effettuato i rilievi e dato il via alle indagini nel tentativo di risalire a chi ha agito.