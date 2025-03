Ladri in azione nella serata di ieri ad Aquara, in località Mainardi, una zona rurale del paese.

Ignoti hanno preso di mira l’abitazione di una coppia di anziani e sono riusciti ad entrare forzando un balcone situato al primo piano mentre i proprietari si trovavano al piano inferiore.

Senza destare alcun sospetto, i ladri sono riusciti ad agire in una manciata di minuti rubando l’oro che la coppia custodiva in un cassetto e circa 1000 euro in contanti.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stato il figlio degli anziani che ha scorto due persone scappare dal balcone, allertando così i Carabinieri della locale Stazione ad intervenire. Scossi per l’accaduto, i malcapitati non hanno potuto far altro che sporgere denuncia.