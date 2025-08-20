Ladri in azione questa sera a Sassano in località San Vito.

Gli ignoti sono riuscire ad entrare in un’abitazione del posto mentre i proprietari erano assenti. Hanno fatto accesso tramite un balcone e, una volta all’interno, hanno messo a soqquadro per trovare e rubare degli oggetti di valore.

Amara la scoperta dei padroni di casa al loro rientro.

Non gli è rimasto altro da fare che allertare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che dovranno effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per tentare di risalire a chi ha agito.

Il bottino trafugato è in corso di quantificazione.