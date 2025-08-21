Battipaglia-Potenza, dal 1° al 28 ottobre chiusa la tratta ferroviaria per lavori di ammodernamento
Dal 1° al 28 ottobre la linea ferroviaria Battipaglia–Potenza sarà chiusa al traffico ferroviario per consentire interventi di ammodernamento.
Si tratta di lavori inseriti nel PNRR che secondo Ferrovie dello Stato consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza di circa 20 minuti con benefici in termini di puntualità e regolarità del servizio.
Durante i giorni di stop sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus che collegherà le principali stazioni interessate.