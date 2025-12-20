La torcia olimpica farà tappa a Salerno domani, domenica 21 dicembre. I tedofori attraverseranno la città dal Forte La Carnale-Via Carella fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid diffondendo l’universale messaggio di Pace ed i più alti valori sportivi di Milano Cortina 2026.

“E’ un evento storico che coinvolge tutti nell’emozione olimpica. Un grande onore per Salerno. La magia delle Olimpiadi incontra la magia delle Luci d’Artista in una serata splendida ed indimenticabile” commenta il sindaco Vincenzo Napoli.

A Salerno la torcia olimpica partirà dalla zona del Forte La Carnale/Via Carella alle ore 18.45 circa. I tedofori attraverseranno via Torrione, Corso Garibaldi, via Roma, la Villa Comunale, Piazza della Libertà per giungere alla Stazione Marittima dove sarà acceso il tripode olimpico alle ore 19.45 circa.

Dalle ore 17.00 nell’area antistante la Stazione Marittima, al Molo Manfredi, è aperto il villaggio olimpico dove si svolgeranno giochi, eventi e spettacoli a cura del Comitato Milano Cortina 2026 e delle aziende sponsor.

Alle ore 17.30 sono in programma i saluti istituzionali e l’esibizione dell’Ensemble Brass e del Coro Gospel del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Il piano di sicurezza e mobilità tiene conto delle severe prescrizioni imposte dalla rilevanza internazionale dell’evento ed è stato pertanto redatto e predisposto dal Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026 unitamente a Prefettura, Questura e Comune di Salerno.

Solo le strade interessate dalla manifestazione saranno temporaneamente interdette alla circolazione veicolare con chiusure dinamiche gestite dalla Polizia Municipale esclusivamente nel momento del passaggio della torcia per limitare al minimo gli inevitabili disagi che un simile evento di tale portata determina.

Si suggerisce, in particolare a coloro che provengano da fuori città, di parcheggiare la propria auto allo Stadio Arechi e di giungere in centro città utilizzando il servizio ferroviario metropolitano che in occasione delle Luci d’Artista è stato potenziato. In considerazione del notevole afflusso di persone si consiglia altresì di limitare l’uso delle auto private durante lo svolgimento dell’evento.