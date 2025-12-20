Assalto a un bancomat a Lauria. Portati via soldi in contanti, danni ingenti
Assalto a un bancomat nella notte a Lauria.
Ignoti hanno agito prendendo di mira uno sportello situato in località Pecorone: lo hanno fatto esplodere riuscendo a portare via dei contanti. Ingente la stima dei danni causati, da quantificare invece il bottino.
Dopo il colpo, la banda si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.
Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, coadiuvati del Nucleo Artificieri Antisabotaggio, per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Presenti anche i Vigili del Fuoco.