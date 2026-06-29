Maria Manna corona un suo grande sogno e si diploma a 77 anni.

La donna di Teggiano, storica titolare di una lavanderia del posto insieme al marito, ha concluso il suo percorso raggiungendo l’obiettivo scolastico che non era riuscita ad ottenere da giovane.

Maria ha seguito il corso serale (CPIA) dell’Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio, dimostrando forza e tenacia, nell’indirizzo Cucina.

“Rimettermi in gioco alla mia età è stata una esperienza fantastica – riferisce ad Ondanews la neo diplomata – Devo dire grazie a tutte le persone che mi hanno incoraggiata e, soprattutto, un grazie speciale per la spinta che mi hanno sempre dato mia figlia Giusy e i miei adorabili nipotini. Per me questo traguardo vuol dire tanto perchè sono cresciuta con il motto ‘impara l’arte e mettila da parte’. Un ultimo ringraziamento alla Commissione d’esame che ha messo tutti noi maturandi nella condizione ideale di dare ognuno il meglio di sé”.