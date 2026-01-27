La Sidel srl di Buonabitacolo al meeting formativo dedicato all’evoluzione formativa del “Sistema Foro Finestra” e della responsabilità del progettista.

L’evento si è tenuto a Firenze e ha fatto da apripista al primo meeting formativo del 2026, ospitato nello showroom di Monno Serramenti, segnando l’avvio ufficiale di un percorso nazionale e internazionale dedicato ad architetti e progettisti.

Un evento che non è stato solo aggiornamento tecnico, ma una vera dichiarazione di intenti: il modo di progettare, costruire e abitare è cambiato e il “foro finestra” è oggi uno snodo strategico ad alta responsabilità.

Il convegno a cui Sidel ha preso parte inaugura infatti un fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà tutto il 2026 con meeting formativi programmati in tutte le regioni italiane, in collaborazione con clienti partner e tre incontri internazionali già calendarizzati in Svizzera, Francia e Medio Oriente.

Un dialogo tecnico di alto livello, a cui Sidel ha preso parte con Vincenzo Fagiolo, Responsabile Tecnico e Ricerca & Sviluppo di SIDEL srl. Proprio durante l’incontro sono state presentate nuove soluzioni superperformanti, progettate per rispondere alle esigenze di efficienza energetica, durabilità e integrazione sistema-serramento-muratura.

Un format itinerante che punta a portare contenuti di valore direttamente sul territorio, parlando il linguaggio di chi progetta e costruisce davvero. Una parte centrale dell’intervento è stata dedicata alla sostenibilità a 360 gradi, con uno sguardo lucido e anticipatorio sui nuovi criteri ambientali che guideranno il comparto edilizio nel prossimo futuro. Non solo materiali ma processi, posa in opera, gestione dell’umidità, riduzione delle dispersioni e controllo dei ponti critici del foro finestra: la sostenibilità come leva tecnica, non come slogan.

Il messaggio emerso dal convegno di Firenze è chiaro: oggi il foro finestra non è più un dettaglio esecutivo, ma un sistema complesso che coinvolge prestazioni energetiche, comfort abitativo, responsabilità professionali e impatto ambientale.