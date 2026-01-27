Prosegue con determinazione l’azione di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nell’intero territorio provinciale, coordinata e predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Nella tarda mattinata di ieri, nell’ambito di un articolato servizio di prevenzione, specificamente predisposto per il contrasto all’illecita circolazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Tramutola hanno proceduto al controllo di un 42enne alla guida della propria auto.

Una prima parte della droga è stata trovata dai militari in auto, mentre un’altra parte consistente in 66,5 grammi di marijuana è stata scovata nell’abitazione. La droga è stata immediatamente sottoposta a sequestro e destinata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma per i necessari riscontri tecnici.

L’uomo è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e, ultimate le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Viggiano, è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Potenza che coordina le indagini.

L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari nel corso dell’udienza tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Potenza.

Si ricorda che, nei confronti dell’indagato, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Il risultato operativo conseguito al termine dell’operazione condotta in Val d’Agri dalle donne e dagli uomini dell’Arma, ribadisce l’efficacia dei servizi straordinari di controllo disposti dal Comando Provinciale di Potenza, i quali, grazie alla sinergia tra pianificazione strategica e l’impiego coordinato delle Stazioni Carabinieri sul territorio, costituiscono un presidio di legalità costante a tutela della collettività.