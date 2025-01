Si rinnova anche quest’anno il “Bonus idrico” previsto dalla Giunta regionale della Basilicata per le annualità 2024 e 2025. Si tratta di un’agevolazione economica destinata ai fini di incentivazione alle famiglie con un indicatore Isee inferiore a 30.000 euro.

L’obiettivo è l’incentivo al risparmio della risorsa idrica potabile mediante l’azzeramento del costo delle bollette del servizio idrico, fognario e depurativo, comprese le cosiddette “quote fisse”, entro un consumo di 20 metri cubi all’anno per ogni componente del nucleo familiare.

Possono usufruire della misura i cittadini con residenza in Basilicata che hanno un contratto di fornitura idrica attivo con tariffa per uso domestico residente e Isee inferiore a 30.000 euro.

La domanda può essere presentata online o in formato cartaceo agli sportelli di Acquedotto Lucano.

La misura è agganciata alle compensazioni ambientali per l’estrazione di idrocarburi, le cui risorse economiche la Regione ha reinvestito grazie al progetto “Energie rinnovabili per la sostenibilità del settore idrico lucano”. L’iniziativa comprende la realizzazione di tre impianti fotovoltaici in Basilicata per una produzione annuale prevista di 80 GWh, destinati a servire gli impianti.

“Il Bonus – sottolinea il Presidente Vito Bardi – è stato pensato per i nuclei familiari più fragili e riflette l’impegno della Regione a sostenere economicamente i cittadini in difficoltà. E’ un segnale di vicinanza e attenzione da parte del Governo lucano ma anche un invito alla comunità a proseguire insieme nel cammino verso una gestione equa e sostenibile dell’acqua. E’ una misura strutturale che, grazie agli investimenti in impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, produrrà benefici economici duraturi per le famiglie lucane. I risultati ottenuti nel 2024 confermano che siamo sulla strada giusta”.

Lo scorso anno, infatti, sono state 34.500 le famiglie lucane ammesse a beneficiare del Bonus idrico regionale, in favore delle quali sono stati erogati complessivamente 3.522.574,85 euro. I dati sono stati resi noti da Acquedotto Lucano che ha completato la fase istruttoria fornendo supporto agli utenti che hanno fatto richiesta di accesso al beneficio. Per poter continuare a fruire del Bonus idrico anche nell’anno 2025 i cittadini già ammessi dovranno confermare la certificazione Isee inferiore o pari a 30.000 euro.