Gli Omega-3 sono acidi grassi polinsaturi essenziali necessari per il nostro organismo ma non prodotti autonomamente, dunque devono essere introdotti attraverso l’alimentazione.

Sono formati da tre principali tipi di acidi grassi: l’acido alfa-linolenico (ALA), l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA). Questi acidi sono fondamentali per la salute del cuore, il sistema nervoso, la riduzione dell’infiammazione e il miglioramento della funzione cognitiva. I benefici per la salute degli Omega-3 sono molteplici e ampiamente riconosciuti. Contribuiscono al buon funzionamento del nostro organismo in vari modi. In particolare, gli acidi EPA e DHA sono noti per i loro effetti positivi sul sistema cardiovascolare, aiutando a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, diminuire la pressione arteriosa e prevenire la formazione di coaguli.

Gli Omega-3 mostrano anche proprietà antinfiammatorie utili nel trattamento di patologie croniche come l’artrite reumatoide. Non solo: questi acidi grassi svolgono un ruolo chiave nella salute del cervello e della vista, promuovendo lo sviluppo cognitivo nei bambini e aiutando a mantenere un’ottima funzionalità cerebrale negli adulti. Nonostante i molteplici benefici, è importante considerare anche gli effetti collaterali legati alla loro assunzione. Sebbene siano generalmente sicuri se assunti nelle dosi raccomandate, possono manifestarsi effetti indesiderati come bruciore di stomaco, nausea, eruttazione e diarrea. È anche importante notare che gli Omega-3 possono avere un effetto antiaggregante sul sangue, quindi chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe fare attenzione. Di conseguenza è sempre consigliabile consultare un medico prima di integrare gli Omega-3 nella propria dieta, specialmente in presenza di condizioni mediche preesistenti o in caso di assunzione di altri farmaci. L’integrazione degli Omega-3 nella dieta può avvenire attraverso diverse fonti.

Un’opzione comune è il consumo regolare di pesce grasso, ricco di acidi grassi Omega-3. È consigliabile consumare pesce come salmone, sgombro e tonno almeno due volte alla settimana. Anche le noci, i semi di lino e l’olio di semi di lino sono ottime fonti di Omega-3.

Un’altra opzione è l’assunzione di integratori alimentari, come le capsule di olio di pesce.

In questo caso però bisogna stare attenti a queste cose:

Deve essere concentrato e nel rapporto ideale di circa 2:1 tra EPA e DHA.

Deve essere puro con un grado di purezza superiore al 90%: l’olio contenuto in ogni capsula deve prevedere l’utilizzo di materie prime originarie da mari incontaminati.

Deve essere stabile e prodotto mediante speciali tecnologie produttive in grado di conservare tutte le proprietà naturali.

Deve essere ben tollerato dallo stomaco senza retrogusto di pesce.

Deve essere certificato secondo gli standard di qualità GOED. La GOED, sigla che sta per Global Organization for EPA and DHA, è l’organizzazione che imposta i valori di metalli pesanti e contaminanti che non devono essere superati quando si produce un olio di pesce.

Deve essere presente sotto la forma dei gliceridi naturali (TG) perchè in questo modo si ha un aumento dell’assorbimento oltre il 200%

In conclusione gli Omega-3 rappresentano un elemento prezioso per la nostra salute a condizione che vengano rispettati questi criteri.

E’ fondamentale consultare un farmacista esperto di medicina naturale per determinare la giusta quantità di nutrienti da assumere e la migliore strategia di consiglio.