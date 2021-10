La Polizia Provinciale impegnata nel monitoraggio di Piazza della Libertà a Salerno

Continua l’impegno della Polizia Provinciale a Salerno per la vigilanza a Piazza della Libertà che nei giorni scorsi è stata oggetto di vari atti di vandalismo.

“Il nostro personale di Polizia Provinciale – dichiara il Presidente Michele Strianese – è veramente esiguo ed è impegnato in molte attività di controllo del territorio, fra cui in particolare il contrasto ai reati ambientali e il rispetto della normativa anti-Covid in coordinamento con la Questura di Salerno. Eppure il Corpo di Polizia Provinciale, diretto dal Comandante Angelo Cavaliere, ha voluto comunque accogliere il mio invito a collaborare con la Polizia Municipale di Salerno nel servizio di monitoraggio delle nuove istallazioni di Piazza della Libertà per il rispetto delle disposizioni emanate in merito e soprattutto per prevenire ulteriori atti vandalici”.

“Danneggiare volutamente una piazza che ha raccolto, fin dalla sua recente inaugurazione, il plauso entusiastico di migliaia di concittadini e visitatori è veramente inaccettabile. Piazza della Libertà ormai è un simbolo forte di una nuova visione urbana, della vivacità di una città del Sud sempre più moderna, grazie al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al sindaco Enzo Napoli che hanno sempre creduto in questo bellissimo progetto. Faccio appello quindi a tutti i cittadini perché insieme dobbiamo tutelare e monitorare questo luogo per evitare ulteriori danni e miseri vandalismi” conclude Strianese.