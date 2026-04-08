La Polizia di Stato festeggia i 174 anni della sua fondazione. Le celebrazioni del 10 aprile a Potenza
Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebrerà il 174° anniversario della sua fondazione.
A Potenza le celebrazioni inizieranno con l’omaggio ai Caduti. Alle 9.00 in Questura, il Questore di Potenza deporrà una corona di alloro alla presenza del Prefetto della provincia di Potenza, dei familiari dei Caduti e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
Successivamente, a partire dalle ore 11.00, nella cornice del Teatro comunale “Francesco Stabile” si svolgerà la cerimonia istituzionale alla presenza delle massime Autorità locali, civili, militari e religiose nel corso della quale saranno consegnati i riconoscimenti per merito di servizio conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza al personale particolarmente distintosi nelle attività di servizio.
A partire dalle ore 10.00 sarà possibile visitare l’area espositiva realizzata nell’antistante piazza Mario Pagano con stand e mezzi della Polizia di Stato.