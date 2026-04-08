Allo sportello Confesercenti Vallo di Diano a Sala Consilina tanti servizi per imprese e cittadini
Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ricorda che presso il proprio sportello a Sala Consilina sono disponibili molti importanti servizi dedicate a imprese e cittadini:
- bando Isi Inail: fino a 130mila euro a fondo perduto per chi investe in sicurezza sui luoghi di lavoro dal 13 aprile prima fase
- Zes 2026: credito di imposta con minino investimento di 200mila euro per aziende con sede operativa regioni del Sud in attrezzature, macchinari e opere murarie.
- ultima finestra per bonus occupazionali per assunzioni fatte entro il 31 dicembre 2025
- iperammortamento per investimenti innovativi e a risparmio energetico.
- nuovo Resto Al Sud 2.0 per avviare e attivare nuove da persone disoccupate dai 18 ai 35 anni. Da oggi anche Centro per formazione Autoimprenditorialità
- Rating di legalità (fondamentale per i bandi pubblici e sostenibilità) sconto del 20% per chi lo richiede nel mese di aprile
- registrazione marchio nazionale e europeo con ricerca di anteriorità
- ritorna lo smefoud
- conciliazione del lavoro sia in costanza che in chiusura di rapporto di lavoro
- tirocini con zero costi sui contributi previdenziali
- tutti i servizi in convenzione con la Camera di Commercio: visure, certificati, firme digitali, carte tachigrafiche, atti e bilanci, spid
Questi e molti altri servizi. Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.