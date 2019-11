La Polizia di Stato a Battipaglia per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Anche la Polizia di Stato ha preso parte oggi alla manifestazione contro la violenza sulle donne organizzata a Battipaglia in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Promosso da alcuni Istituti scolastici ed Associazioni che operano sul territorio, l’evento si è aperto con un corteo nel centro della città terminato poi con un flash-mob degli studenti dinanzi all’edificio comunale. A seguire si è svolto un convegno sulla violenza di genere con l’intervento di personalità del mondo della politica locale, avvocati, psicologi ed operatori specializzati del settore, per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza ai temi della violenza di genere nella società italiana attuale.

Gli Agenti della Polizia di Stato presenti hanno distribuito ai partecipanti degli opuscoli informativi relativi al progetto permanente “Questo non è amore” e hanno provveduto alla proiezione del video istituzionale sul Protocollo E.V.A., in uso alla Sezione Volanti per il primo contrasto agli episodi di violenza e maltrattamenti in famiglia.

Il video è stato illustrato dal Vice Questore Giuseppina Sessa, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, insieme alle novità legislative introdotte dalla legge n. 69/2019, il cosiddetto “Codice Rosso”.

Tanti gli studenti e i cittadini sensibili ai temi trattati che hanno partecipato alla manifestazione.

– Antonella D’Alto –