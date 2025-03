Pinto srl nella classifica “Stelle del Sud 2025” pubblicata su “Il Sole 24 Ore”.

Si tratta della seconda edizione del prestigioso riconoscimento di Statista e del quotidiano del settore Finanza dedicato alle aziende del Sud che si distinguono per la loro straordinaria crescita, l’assunzione di giovani talenti e per gli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali e immateriali.

“Stelle del Sud 2025” è la lista delle 200 aziende italiane con sede nel Meridione che hanno ottenuto la migliore performance nel triennio tra il 2020 e il 2023. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso è stato svolto per il secondo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato.

Pinto srl di Polla rientra nella speciale classifica con un punteggio di 63,03. Quella di Salerno è la provincia che si posiziona al terzo posto della Top 10 Province con 16 aziende nella classifica e la Campania rientra nella Top 10 Regioni con ben 66 aziende “Stelle del Sud”.