Attimi di paura questa mattina lungo la via del Mare, a Castellabate.

Per cause da accertare, mentre percorrevano l’arteria stradale, una Renault Megane condotta da un 20enne e una Peugeot guidata da un 63enne si sono violentemente scontrate. Quest’ultima, a causa dell’impatto è finita in una cunetta.

Entrambi i conducenti delle vetture, di Montecorice, sono rimasti feriti nello scontro e per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto sono stati condotti in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso.

Giunti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Giunto, inoltre, per la rimozione dei veicoli il Soccorso stradale Rega.