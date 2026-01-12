Sabato si è svolta presso il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano “La Notte dei LES”, un evento che ha visto studenti, docenti, istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo e sociale confrontarsi sul tema “Il mondo in bilico: conflitti, poteri e nuove economie globali”.

La serata ha rappresentato un importante momento di riflessione sul mondo contemporaneo, segnato da tensioni geopolitiche, crisi economiche e profondi cambiamenti sociali. L’obiettivo dell’iniziativa è educare alla complessità del presente e promuovere una cultura della pace, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e il forte legame tra scuola, territorio e comunità. Sono intervenuti il professore Antonio La Maida, collaboratore del Dirigente scolastico Maria D’Alessio, l’assessore Lisa Babino che ha portato anche i saluti del sindaco Michele Di Candia, il Presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, il consigliere regionale Corrado Matera e la Presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino.

L’inquadramento del tema è stato affidato al professore Antonio Sordillo, docente di Storia e filosofia. A seguito del suo intervento alcuni alunni del LES hanno interpretato un intenso dialogo teatrale, “Poveri bonsai” (scritto dal professore Sordillo), che ha offerto al pubblico una chiave di lettura simbolica e critica delle dinamiche globali e delle scelte che incidono sul futuro delle persone e dei territori.

Cuore della serata sono stati gli interventi degli ospiti, guidati dalle domande degli studenti del Liceo economico sociale e del Liceo del Made in Italy. Dal mondo dell’impresa industriale, tra gli altri, è intervenuta Laura Manzolillo di Manzolillo Siderurgica che ha raccontato come le crisi globali influenzino le scelte imprenditoriali e i percorsi professionali.

A concludere la serata è stato un intenso momento musicale, che ha aggiunto una dimensione emotiva e artistica alla riflessione proposta. Una studentessa del “Leto” ha interpretato due brani, “Te”, un pezzo inedito e autografo, e la cover “People Help the People”, regalando al pubblico un finale carico di sensibilità e partecipazione.

Grazie anche alla collaborazione con il Liceo del Made in Italy la Notte dei LES ha confermato il ruolo del Liceo Economico Sociale come spazio privilegiato di formazione critica, capace di mettere in dialogo sapere scolastico, realtà del territorio e grandi questioni globali. Un’esperienza significativa che ha mostrato come comprendere il mondo sia il primo passo per non subirlo, ma per contribuire a costruire un futuro più giusto e pacifico.