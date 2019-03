La New Kodokan di San Pietro al Tanagro vince il Torneo Internazionale Città di Martina Franca

Per il terzo anno consecutivo i Judoka della New Kodokan di San Pietro al Tanagro vincono il Torneo Internazionale Città di Martina Franca, in provincia di Taranto.

I ragazzi del Maestro Pietro Amendola si sono dimostrati davvero superlativi nella prestigiosa competizione. Michele Botta si è classificato al primo posto nei 55 kg, così come Pasquale Lupo nei 66 kg e Fabrizio Avagliano nei 90 kg.

Antonio Cardiello ha invece conquistato il secondo posto nella classifica dei 90 kg, così come Cecilia Di Laora nei + 70 kg. Terzo posto per Viki Amendola nei 70 kg, quinto per Vincenzo Potenza nei 73 kg e Katia Lupo nei +70 kg. Tutti questi premi hanno consentito alla società di aggiudicarsi il Trofeo della gara che sabato ha visto oltre 700 atleti partecipanti.

Enorme la soddisfazione del Maestro Amendola che ancora una volta, grazie all’impegno e alla passione dei suoi Judoka, porta a casa un eccellente risultato.

– Chiara Di Miele –