Una serata eccezionale, ricca di commozione e risate quella di ieri al Teatro Comunale “G. Amabile” di Sant’Arsenio per il “Festival Teatrale Santarsenese“.

La neve ed il gelo, ma soprattutto il freddo, non hanno fermato il pubblico nè la compagnia teatrale “Attori per caso” di Battipaglia, che si è esibita durante la 10^ serata portando in scena “Chiamalo pure Amore“, diretto da Luca Landi.

La fine di una relazione d’amore è sempre un momento devastante nella vita di un uomo, ma quando ci sono gli amici giusti a starti accanto tutto è più semplice, o almeno dovrebbe esserlo. Per Ciro De Rosa, il protagonista della commedia, la presenza dei suoi migliori amici Salvatore e Chiara non giova al suo stato d’animo, anzi. I due, con la buona intenzione di aiutarlo a superare questo brutto momento, attraverso situazioni comiche e paradossali, diventeranno più un problema che un supporto. Il tutto aggiunto all’incontro con la nuova vicina di Ciro, Samantha, di cui si innamora, alla presenza di Antonio, una piccola peste ma più astuto di un adulto. Una commedia che parla di amore a 360 gradi mettendo in luce le difficoltà nei rapporti, nel relazionarsi agli altri, nel mantenere salde le amicizie e gli amori.

La commedia si è conclusa con un finale che ha dato numerosi spunti per riflettere su cosa realmente siamo su quanto è importante per noi avere le persone giuste al nostro fianco, imparando a scoprire le innumerevoli sfaccettature dell’animo umano.

“La Compagnia Teatrale ‘Attori per caso’ è il secondo anno consecutivo che partecipa al Festival Teatrale Santarsenese – hanno commentato i ragazzi dell’Associazione Culturale Sant’Arsenio-Ieri, oggi e domani – Una compagnia giovanile, che ama il teatro. Davvero bravo l’autore Luca Landi per il lavoro realizzato e portato in scena. Luca è autore anche di altre commedie. Ma un grazie speciale va al nostro meraviglioso pubblico che nonostante il freddo ha partecipato numeroso alla decima serata del Festival Teatrale Santarsenese“.

– Paola Federico –