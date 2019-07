È stata presentata al responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune d’Ispani e, contestualmente, al sindaco Marilinda Martino la richiesta da parte del gruppo di minoranza “LeAli per Ispani” di ripristino e di miglioramento del decoro urbano di alcune zone che presenterebbero numerose problematiche.

Nello specifico, il gruppo di minoranza segnala all’Ente le condizioni della balaustra presente sul Lungomare di Capitello, danneggiata in più punti, il pessimo stato delle aree per il parcheggio a pagamento in zona Cantiere e Campo sportivo e soprattutto la situazione in cui si troverebbe un muro all’ingresso d’Ispani che, secondo la minoranza, dopo 20 anni dal suo crollo continua ad essere in uno stato di degrado“.

“Uno dei principali obiettivi di un’Amministrazione comunale – afferma il gruppo LeAli per Ispani – dovrebbe essere la conservazione e il miglioramento del decoro urbano promuovendone la tutela e la valorizzazione. Un’adeguata riqualificazione del paese è possibile solo attraverso il miglioramento costante di ogni singola componente estetica del Comune. In virtù di tali presupposti segnaliamo ancora una volta all’attenzione del sindaco e dell’intera Amministrazione alcune evidenti problematiche“.

Puntuale arriva la replica del sindaco Marilinda Martino a proposito delle denunce presentate dal gruppo di minoranza.

“La metà dei problemi segnalati sono stati già risolti – dichiara la Martino – per il resto stiamo provvedendo. Come Amministrazione teniamo molto al decoro del paese e ci attiviamo tutti i giorni per risolvere i problemi che si presentano. È necessario però che ci sia maggiore collaborazione tra tutte le parti politiche“.

– Maria Emilia Cobucci –