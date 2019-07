Investita da un’auto ad Auletta, 72enne perde la vita in ospedale a Polla

E’ deceduta questa mattina una donna che, ieri pomeriggio, è stata investita da un’automobile nel centro di Auletta.

Carmela Boninfante, 72 anni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata investita da un’automobile guidata da una donna del posto in via Principe di Piedimonte.

L’anziana è stata immediatamente soccorsa dalla conducente e poi è stata trasportata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118.

La 72enne è deceduta questa mattina a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Auletta per effettuare le indagini e i rilievi.

– Rosanna Raimondo –