A 33 anni dalla strage di Capaci, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” organizza un momento di riflessione venerdì 23 maggio alle ore 10.30 presso la sede in via Sinni.

L’associazione specifica che “non è solo un evento commemorativo. È un richiamo. Un invito aperto a tutta la comunità a ritrovarsi, a scegliere l’impegno, a trasformare il dolore in speranza perché la memoria non muore mai. E se resta viva in noi, può continuare a cambiare il mondo”.

Il cuore pulsante della giornata sarà il Presidio Legalità, descritto come “non solo un luogo, è un simbolo. È la casa di chi crede che la memoria non sia solo un esercizio del ricordo, ma un atto politico, quotidiano, collettivo”.

“È lo spazio dove le storie trovano voce, dove si costruisce un’educazione al coraggio, dove le nuove generazioni imparano che scegliere da che parte stare è possibile e necessario. Per tutta la giornata il Presidio sarà aperto a scuole, cittadini, curiosi, viandanti, anime in cerca di senso – fanno sapere dall’associazione – Perché dentro quelle mura si raccontano le vite di uomini, donne e anche ‘picciriddi’ che, pur morendo, ci hanno insegnato a vivere con dignità, a non voltare lo sguardo, a credere che la giustizia non è un’utopia, ma un cammino da fare insieme“.

Il 23 maggio “non è una data qualunque. È una ferita che continua a bruciare, un ricordo che ci unisce, un impegno che si rinnova” conclude l’associazione.