Paura nel pomeriggio di oggi a Prignano Cilento dove si è verificato un incidente nei campi.

Un uomo di 70anni era intento a svolgere dei lavori nei terreni con il suo trattore quando ne ha improvvisamente perso il controllo, cadendo e restando schiacciato dal mezzo agricolo.

Dopo alcuni istanti sotto il peso del trattore, pare che l’uomo sia riuscito a liberarsi e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno successivamente richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

L’uomo è stato condotto all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato ricoverato per le cure del caso. Nonostante le diverse ferite riportate sembrerebbe che il malcapitato non sia in pericolo di vita.

Sull’esatta dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli.