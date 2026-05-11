Il Pala Zingaro di Sala Consilina ha fatto da proscenio alla finale playoff del campionato di calcio a 5 under 17. A contendersi il titolo provinciale di categoria la Libertas Sala Consilina del presidente e allenatore Angelo Paradiso e il Porto Infreschi di Marina di Camerota.

Una partita di grande intensità che ha visto i protagonisti delle due squadre darsi battaglia nell’ora di gioco. Dopo una buona partenza da parte dei padroni di casa che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio 3-1, nella ripresa c’è stato il ritorno del Porto Infreschi che dapprima ha raggiunto il pareggio sul 3-3, ma la Libertas ha trovato il nuovo vantaggio subito riequilibrato dal quintetto ospite per il 4-4.

Quando la gara sembrava dovesse proseguire con la disputa dei tempi supplementari nel primo minuto di recupero, i ragazzi di Paradiso hanno trovato la rete del definitivo vantaggio 5-4.

E con questo punteggio si è chiuso l’incontro che ha visto trionfare il sodalizio salese per il secondo anno consecutivo in questa competizione riservata ai calcettisti under 17. Al termine c’è stata la premiazione con la presenza del presidente della Delegazione provinciale della FIGC Donato Mauro, accompagnato dai suoi collaboratori, il quale ha provveduto a premiare le due squadre e a consegnare la Coppa alla Libertas.

A omaggiare i giovani calcettisti salesi anche il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e il delegato allo sport Antonio Santarsiere, presenti alla cerimonia di premiazione.