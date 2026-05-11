Senza patente da due anni, tenta la fuga ma viene bloccato dalla Polizia Municipale.

Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, impegnati in un posto di controllo in località Santa Cecilia, hanno intimato l’alt ad un’auto che inizialmente ha ignorato il segnale proseguendo la marcia. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato dopo poche centinaia di metri, quando la pattuglia è riuscita a bloccare il veicolo.

Al volante è stato identificato un noto imprenditore di Battipaglia che, visibilmente agitato, avrebbe tentato di giustificare il mancato arresto e la velocità sostenuta lamentando l’urgenza di raggiungere un servizio igienico.

Dopo vari controlli è risultato che l’uomo era alla guida con la patente revocata da ben due anni.

Sono state elevate così sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 euro (per guida con patente revocata e mancato arresto all’alt). L’uomo è stato denunciato.