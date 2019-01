La Guardia di Finanza sequestra 37mila articoli non sicuri in cinque negozi di Viggiano

I Finanzieri della Tenenza di Viggiano, nei giorni scorsi, hanno sequestrato 37mila articoli ritenuti pericolosi per la salute umana.

I sequestri della merce sono stati effettuati in cinque negozi di generi alimentari, saponi e detersivi di Viggiano e zone limitrofe gestiti da società con sede nelle province di Potenza, Napoli e Bari. I prodotti sequestrati erano di scarsa qualità, non a norma di legge e potenzialmente dannosi per la salute umana.

In particolare, sono stati sequestrati confezioni di bastoncini cotonati prive delle previste indicazioni ed informazioni riguardo il divieto di gettare nei servizi igienici e negli scarichi quanto utilizzato.

I responsabili delle imprese sono stati segnalati alle competenti Camere di Commercio per le irrogazioni delle sanzioni amministrative oltre alla misura della confisca dei generi sequestrati.

– Claudia Monaco –