Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno hanno donato alla Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio – Real Commissione per l’Italia oltre 260.000 capi di abbigliamento e accessori, parte di un precedente sequestro di merce in contrabbando.

Si tratta di indumenti già sottoposti a misura cautelare ad opera dei militari del Gruppo di Salerno per i quali è stata disposta in parte la distruzione, in parte la confisca. La competente Autorità Giudiziaria, su richiesta dei Finanzieri, valutata l’opportunità e la bontà dell’iniziativa e accertate le condizioni e la corretta custodia della merce, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza.

Al termine delle operazioni di consegna, avvenute nella sede della Caritas di Napoli, il delegato dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha espresso parole di vivo apprezzamento e sincera gratitudine verso le Fiamme Gialle per l’importante iniziativa solidale.

L’attività testimonia la particolare attenzione che la Guardia di Finanza rivolge anche al perseguimento dei più ampi fini sociali, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria e gli Enti benefici. L’iniziativa si inserisce non solo in un’ottica di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, in quanto ha consentito, senza alcun onere a carico dello Stato, lo smaltimento di corpi di reato altrimenti destinati alla distruzione presso impianti convenzionati, ma anche in un ambito prettamente sociale e umanitario, perchè ha consentito la conversione di un fenomeno criminale, quello del contrabbando, per sua stessa natura dannoso per la collettività e penalizzante per la libera concorrenza e l’imprenditoria sana, in un’opera di beneficenza verso le fasce più bisognose.