Un tentato furto di imbarcazioni da diporto è stato sventato nella tarda serata di martedì dai militari della Guardia Costiera, che grazie al loro tempestivo intervento sono riusciti a mettere in fuga gli autori al Porto di Agropoli.

La Guardia Costiera, dopo la segnalazione pervenuta dalla locale Stazione dei Carabinieri, ha subito predisposto un’attività di controllo lungo tutto il porto, sia in mare che a terra.

I ladri, vedendosi accerchiati, hanno quindi abbandonato l’imbarcazione su cui si trovavano, risultata successivamente rubata, per poi dileguarsi a piedi.

Per scongiurare pericoli per la sicurezza della navigazione l’unità rubata e alla deriva è stata rimorchiata dai militari e consegnata successivamente al proprietario.