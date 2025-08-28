Paura nel tardo pomeriggio per un’auto in fiamme lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

Il conducente di un’Audi, notando il fumo sospetto, ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo mentre la vettura è stata presa di mira dal fuoco.

Sul posto rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento dell’auto.

Fortunatamente non si registrano persone ferite. Presenti sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e le squadre Anas.

L’auto bruciata è stata recuperata dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.