La Gelbison torna al successo e lo fa in uno scontro diretto con una avversaria di rango come la Puteolana.

La squadra così fa sentire il fiato sul collo alla capolista Cassino, costretta al pareggio nell’anticipo sul campo dell’Olbia. Un derby regionale quello con la formazione flegrea che non ha deluso le aspettative con le due squadre che hanno provato a superarsi.

Per questo big match il tecnico Giampà cambia diversi protagonisti e anche modulo mettendo dall’inizio tra i pali Colella, in difesa l’ultimo innesto del mercato Gigliotti e il rientrante Setola, nella mediana De Pasquale al debutto dal primo minuto e l’esperto Pitarresi, in avanti spazio a Dambros e Prado, uomo match dopo aver sbagliato anche un penalty. La partenza dei cilentani è con il piede sull’acceleratore e al 7’ una bella iniziativa di Kosovan viene fermata in malo modo da Mugno in piena area di rigore.

L’arbitro assegna il tiro dagli undici metri che Prado si fa neutralizzare da Polverino, bravo a respingere e tenere l’incontro in equilibrio. Il ritmo resta alto anche se si registrano diversi errori. Intorno alla mezz’ora le azioni di maggiore pericolo: prima Dambros si fa anticipare dall’estremo flegreo, poi la squadra di Marra va vicino al vantaggio. La traversa nega a Coniglio la marcatura e lo stesso attaccante argentino dopo un giro di lancette impegna Colella, sulla ripartenza Dambros manda di poco al lato. La svolta arriva nel primo di recupero: un contropiede micidiale innescato da Dambros serve Prado il quale brucia in velocità il suo marcatore e solo davanti alla porta non sbaglia e manda la Gelbison al riposo in vantaggio 1-0.

Nella ripresa gli uomini di Giampà provano a chiudere con il solito scatenato Prado, ma la sua battuta di sinistro sfiora il palo. La replica dei partenopei è affidata al solito Coniglio, ma non inquadra la porta. La Gelbison controlla le iniziative e nella parte finale entra in scena Colella, bravo a bloccare una mezza girata di Russo e un tiro diretto dalla bandierina, ma la palla del raddoppio è di marca cilentana e capita sui piedi di Golfo nel primo dei 7′ di recupero di poco fuori.

Inutili gli assalti finali dei partenopei, il punteggio non muta e la Gelbison porta a casa 3 punti che la fanno salire a meno uno dalla vetta. Domenica 16 febbraio trasferta in terra sarda sul campo dell’Ilvamaddalena.