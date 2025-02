Rebecca, Ilenia e Daphne sono solo tre dei tanti studenti dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina che ogni anno decidono di aderire al programma Erasmus+ VET nell’anno immediatamente successivo al conseguimento del diploma.

Diplomate a giugno 2024 nell’indirizzo Sistema Moda, sono da poco tornate da un’esperienza unica grazie al progetto Erasmus post diploma. Da agosto 2024 si trovavano tra Bruxelles, in Belgio, e Valencia, in Spagna, per partecipare al programma Erasmus+ “Culture Digitali”.

Questa opportunità è stata presentata durante un evento nell’Aula Magna dell’Istituto, dove sono stati illustrati i dettagli del viaggio, della permanenza e del tirocinio presso varie aziende. Le studentesse hanno deciso di cogliere questa opportunità per migliorare non solo le loro competenze linguistiche, ma anche sociali, culturali e lavorative.

L’esperienza Erasmus ha permesso loro di seguire un corso di lingua straniera, vivere in un ambiente ospitante condiviso con altri partecipanti provenienti da tutta Italia. Rebecca e Ilenia hanno lavorato per 122 giorni in un negozio d’abbigliamento, occupandosi della gestione della pagina online del negozio, creazione di contenuti pubblicitari, assistenza ai clienti e gestione del magazzino. Daphne, invece, ha lavorato in un ostello come receptionist, gestendo check-in, check-out e customer care.

Durante il tempo libero le ragazze hanno esplorato i monumenti e le attrazioni di Bruxelles e Valencia, tra cui il Manneken Pis, la Borsa di Bruxelles, la Gran Place, il Parco del Cinquantenario, l’Atomium, l’Oceanogràfic, l’Hemisfèric e il Museo della Scienza. Hanno visitato luoghi importanti come il Museo delle Belle Arti, il Museo Magritte e il Museo della Moda e del Ricamo.

L’importanza dei progetti Erasmus, soprattutto quelli post diploma, è fondamentale per la crescita personale e professionale dei giovani. Per quest’anno, l’Istituto “Marco Tullio Cicerone” ha in calendario oltre 110 partenze tra alunni, alunni del serale, docenti e personale ATA.

Per gli alunni del liceo la destinazione è la Spagna, dove svolgeranno un tirocinio della durata di un mese acquisendo crediti per il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Per gli indirizzi tecnici e professionali, le destinazioni variano in base al percorso di tirocinio: Francia per il Sistema Moda e l’IP AGR, Spagna per entrambi gli indirizzi dell’ITIS e per il CAT Geometra e Germania per l’automotive dell’IP MAT. I docenti e il personale ATA parteciperanno ad attività di Job Shadowing in Germania e a Corsi Strutturati in Spagna.

Inoltre è previsto uno scambio di scuole organizzato con il Gymnasium Burgdorf in Svizzera, che vedrà 17 ragazzi trascorrere una settimana in famiglia e frequentare la scuola dei ragazzi ospitanti. Gli studenti svizzeri, che studiano la lingua italiana, saranno ospitati dalle famiglie della zona e frequenteranno per una settimana l’istituto.

Queste esperienze, comprese quelle già svolte da Rebecca, Ilenia e Daphne, hanno lo scopo di arricchire il bagaglio culturale e professionale di studenti e studentesse, preparandoli per future sfide nel mondo del lavoro e consolidando il legame tra il “Marco Tullio Cicerone” e le opportunità offerte dall’Unione Europea.