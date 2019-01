La fortuna bacia Sassano. Vinto un milione di euro con un “Gratta e Vinci” venduto in un bar di Silla

Ancora una volta la fortuna fa tappa nel Vallo di Diano. Dopo la vincita super milionaria grazie ad un biglietto della Lotteria Italia acquistato nell’Autogrill dell’area di servizio di Sala Consilina, questa volta è toccato ad uno sconosciuto giocatore provare la gioia di ricevere in premio un sostanzioso gruzzoletto in denaro. Qualche giorno fa, infatti, grazie ad un biglietto Gratta e Vinci venduto dal “Colpo Grosso Caffè” a Silla di Sassano è stato vinto un milione di euro.

Il biglietto che ha permesso la cospicua vincita fa parte della serie “Nuovo 100 X“. In sostanza il fortunato acquirente con una giocata da 20 euro è riuscito nell’intento di portarsi a casa addirittura un milione, che rappresenta il secondo premio in termini di valore dopo il primo premio da 5 milioni di euro.

Felice Pasquale Rizzo, titolare del “Colpo Grosso Caffè”, perché il suo locale ha permesso questa gioia a qualche sconosciuto avventore. Il vincitore, infatti, si è recato direttamente alla Lottomatica a Roma per comunicare la vincita.

“Sono davvero felice che qualcuno che ha scelto di entrare nel mio bar abbia vinto tutti questi soldi, – dichiara – è una gioia anche per me. Ovviamente non sappiamo chi sia il fortunato ma gli faccio le mie congratulazioni“.

– Chiara Di Miele –