“La filiera istituzionale al servizio del Cilento”. Se ne discute domani a Vallo della Lucania

Domani, lunedì 22 luglio, alle ore 12.30 a Vallo della Lucania, presso la sala Convegni del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità in Tenuta Montesani, sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Provincia di Salerno organizza l’incontro pubblico “La filiera istituzionale al servizio del Cilento”.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Cono D’Elia, e il vicepresidente della Provincia di Salerno, Carmelo Stanziola.

Interverranno il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, e il deputato della Repubblica, Piero De Luca, che concluderà i lavori.

“Il focus dell’incontro – dichiara Strianese – è fare il punto della situazione sulle attività coordinate dalla Provincia di Salerno per la viabilità, l’edilizia scolastica e la depurazione delle acque nell’area sud della provincia. L’appuntamento è rivolto ai sindaci e agli amministratori dei comprensori di Alento e Monte Stella, Gelbison e Cervati, Lambro e Mingardo e Bussento. La Provincia di Salerno, infatti, in quanto Ente di Area Vasta, ha il compito fondamentale di rinforzare la filiera istituzionale con una importante attività di squadra e di coordinamento dei territori. L’incontro ha lo scopo di spiegare gli interventi previsti e quelli già conclusi per la messa in sicurezza di strade, di scuole e per la gestione virtuosa dei corpi idrici superficiali, ma anche di ascoltare le necessità degli amministratori locali e pensare insieme le soluzioni“.

– Chiara Di Miele –