“Signora, deve ritirare un pacco per suo nipote”. Anziana di Villammare truffata per 4500 euro

Una truffa ai danni di un’anziana si è registrata nel Golfo di Policastro. Questa volta a cadere nell’inganno è stata una donna di Villammare che ha consegnato a un sedicente corriere 4500 euro.

L’86enne, sola in casa, prima di dare al truffatore l’ingente bottino è stata raggiunta da una telefonata con la quale il finto nipote le chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato. La somma però non ha soddisfatto i truffatori che hanno provato subito dopo a estorcere all’anziana altri 7500 euro. Ed è stata proprio la seconda richiesta fatta sempre dal sedicente nipote a insospettire la donna che immediatamente ha telefonato al figlio e raccontato quanto accaduto.

Scoperto l’inganno, si è recata alla Stazione dei Carabinieri di Vibonati diretta dal Maresciallo Francesco Barile per denunciare la truffa subita. I militari dell’Arma hanno subito sequestrato il pacco consegnato all’anziana per tentare di rilevare eventuali impronte digitali. Purtroppo però nell’area interessata non è presente alcun servizio di videosorveglianza che avrebbe permesso ai Carabinieri di individuare l’auto con la quale i truffatori si sono recati a casa della signora.

Nel corso della stessa giornata i truffatori avrebbero tentato di estorcere del denaro anche a un’altra anziana residente a Villammare ma fortunatamente la signora ha capito subito che si trattava di una truffa.

– Maria Emilia Cobucci –