“La famiglia Gelbison ti riabbraccia”. Tanassi Kosovan è di nuovo un giocatore rossoblù
La Gelbison comunica con grande soddisfazione il ritorno in rossoblù del centrocampista Tanassi Kosovan, classe 1995. Per il calciatore si tratta di un rientro fortemente voluto, sia dalla società sia dallo stesso atleta, desideroso di riabbracciare una piazza che lo ha sempre accolto con entusiasmo.
Kosovan arriva dal Castrumfavara e porta nuovamente in dote alla Gelbison qualità tecniche, esperienza e personalità. Nella sua precedente avventura in Cilento il centrocampista ha svolto un ottimo lavoro testimoniando il suo peso specifico nel reparto centrale.
Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Vicenza, Kosovan vanta oltre 300 presenze nei campionati italiani tra professionismo e interregionali, avendo indossato anche le maglie di club prestigiosi come Picerno, Trapani e Gela. La sua capacità di costruire gioco, l’intelligenza tattica e l’attitudine agli inserimenti offensivi ne fanno un innesto di assoluto valore.
Il ritorno di Kosovan rappresenta un segnale forte da parte della società, determinata a rafforzare ulteriormente il centrocampo con un profilo già conosciuto, apprezzato e perfettamente integrato nell’ambiente rossoblù.
“Ben tornato, Tanassi. La famiglia Gelbison ti riabbraccia” è il commento della società.