Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno saluta il Primo Dirigente Massimo Silvestrini che dal 1° dicembre sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età al termine di una lunga e prestigiosa carriera nel Corpo Nazionale.

Entrato nel Corpo Nazionale nel 1994, Silvestrini ha svolto incarichi tecnici e gestionali di rilievo presso il Centro Studi Esperienze di Capannelle, la Direzione Centrale Emergenza, dove è stato Responsabile del Soccorso Acquatico e del Soccorso Portuale, e il Comando di Roma ricoprendo ruoli chiave nella Polizia Giudiziaria, nella formazione e nella prevenzione incendi. Successivamente ha prestato servizio presso la Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali come Responsabile dei procedimenti per varie Regioni e, in seguito, come funzionario vicario dell’Ufficio Sedi di Servizio. Autore di pubblicazioni tecniche e scientifiche in ambito investigativo e di sicurezza, viene promosso Primo Dirigente nel 2023 e prosegue il proprio servizio presso il Comando di Salerno dal settembre 2024.

Giunto a Salerno con l’incarico di Dirigente Vicario, Silvestrini ha assunto sin da subito un ruolo determinante nella gestione delle attività istituzionali del Comando, garantendo continuità operativa con impegno e competenza. Apprezzato per l’approccio diretto, la determinazione e la capacità di risolvere in modo tempestivo e concreto le criticità, ha affrontato con responsabilità un incarico nuovo e complesso, contribuendo significativamente al buon funzionamento dei servizi.

Apprezzato per la professionalità, le elevate doti relazionali e la capacità di instaurare rapporti collaborativi con tutto il personale, ha favorito un clima di forte coesione interna e ha sviluppato proficue relazioni istituzionali con i sindaci dei distaccamenti dipendenti e con gli uffici territoriali.

Il Comandante Provinciale Domenico de Pinto esprime, a nome di tutto il personale, sentimenti di sincera gratitudine e profonda stima per l’operato svolto e rivolge al collega Silvestrini i migliori auguri per una nuova fase della vita serena e ricca di soddisfazioni personali.