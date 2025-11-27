Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno saluta il Primo Dirigente Massimo Silvestrini
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno saluta il Primo Dirigente Massimo Silvestrini che dal 1° dicembre sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età al termine di una lunga e prestigiosa carriera nel Corpo Nazionale.
Entrato nel Corpo Nazionale nel 1994, Silvestrini ha svolto incarichi tecnici e gestionali di rilievo presso il Centro Studi Esperienze di Capannelle, la Direzione Centrale Emergenza, dove è stato Responsabile del Soccorso Acquatico e del Soccorso Portuale, e il Comando di Roma ricoprendo ruoli chiave nella Polizia Giudiziaria, nella formazione e nella prevenzione incendi. Successivamente ha prestato servizio presso la Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali come Responsabile dei procedimenti per varie Regioni e, in seguito, come funzionario vicario dell’Ufficio Sedi di Servizio. Autore di pubblicazioni tecniche e scientifiche in ambito investigativo e di sicurezza, viene promosso Primo Dirigente nel 2023 e prosegue il proprio servizio presso il Comando di Salerno dal settembre 2024.
Giunto a Salerno con l’incarico di Dirigente Vicario, Silvestrini ha assunto sin da subito un ruolo determinante nella gestione delle attività istituzionali del Comando, garantendo continuità operativa con impegno e competenza. Apprezzato per l’approccio diretto, la determinazione e la capacità di risolvere in modo tempestivo e concreto le criticità, ha affrontato con responsabilità un incarico nuovo e complesso, contribuendo significativamente al buon funzionamento dei servizi.
Apprezzato per la professionalità, le elevate doti relazionali e la capacità di instaurare rapporti collaborativi con tutto il personale, ha favorito un clima di forte coesione interna e ha sviluppato proficue relazioni istituzionali con i sindaci dei distaccamenti dipendenti e con gli uffici territoriali.
Il Comandante Provinciale Domenico de Pinto esprime, a nome di tutto il personale, sentimenti di sincera gratitudine e profonda stima per l’operato svolto e rivolge al collega Silvestrini i migliori auguri per una nuova fase della vita serena e ricca di soddisfazioni personali.