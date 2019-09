Due successi scientifici notevoli nell’arco di un mese hanno visto protagonista la dottoressa Francesca D’Auria di Teggiano.

Il valore scientifico del lavoro di ricerca sulle tecniche chirurgiche di impianto delle valvole aortiche trans catetere (TAVI) svolto dalla dott.ssa D’Auria è stato riconosciuto meritevole di essere presentato al “AATS Annual Meeting 2019” dell’American Society of Thoracic Surgeons che si è svolto a Toronto, in Canada. Impossibilitata ad intervenire personalmente alla sessione riguardante le nuove frontiere della chirurgia valvolare, la dott.ssa D’Auria è stata invitata dal Professor John V. Conte, Ordinario di Cardiochirurgia alla John Hopkins University di Baltimora e Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia della Penn State University, a presentare in video remoto alla Comunità cardiochirurgica mondiale i risultati del suo lavoro di ricerca, privilegio che le società scientifiche americane ed europee raramente concedono, di solito solo ai Membri Onorari Seniores che si siano distinti nel tempo per l’attività professionale o in caso di comunicazioni di eccellente rilievo e valenza internazionale.

Per questo intervento, la dottoressa D’Auria ha ricevuto via e-mail le congratulazioni del Prof. David H. Adams, Direttore del Department of Cardiothoracic Surgery al Mount Sinai Hospital di New York, nonché Presidente dell’AATS e Leader mondiale nel campo della chirurgia valvolare e del Prof. John Conte, i quali, ringraziandola per l’intervento, la incoraggiano a continuare nella sua attività di ricerca e di studio e le porgono i migliori auguri per la sua professione.

Inoltre, al 68° Annual Meeting dell’European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), che si è tenuto subito dopo a Groningen in Olanda, la Dott.ssa Francesca D’Auria è stata inserita fra i sette promettenti giovani cardiochirurghi europei meritevoli del Cardiac Young Surgeon Award, premio a cui vengono candidati i migliori lavori di ricerca in ambito cardiochirurgico svolti in tutta Europa.

– redazione –