La dea bendata bacia Lauria. Vinto un milione di euro con il “MillionDAY”

La dea bendata bacia la Basilicata e, precisamente, il comune di Lauria.

Un milione di euro è stato vinto nell’estrazione del gioco “MillionDAY” dell’8 ottobre.

Le ultime tre vincite milionarie, numero 124, 125 e 126 dall’inizio del gioco, sono state realizzate a Piana degli Albanesi, Lauria e Nettuno.

Fino ad oggi il “MillionDAY” ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 288 milioni di euro. Per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online, e si partecipa all’estrazione che ogni giorno alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro a chi centra la combinazione esatta.

Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

– Claudia Monaco –