La dea bendata bacia Casal Velino dove ieri un giocatore fortunato ha vinto oltre 80mila euro.

Il fortunato ha centrato il “5” vincendo 80.519,97 euro con una schedina giocata in una ricevitoria della città.

I numeri 43 – 55 – 70 – 79 – 83 – 85, col 24 come jolly e 4 come SuperStar sono stati la combinazione vincente.

Nel complesso ieri sono state aggiudicate 302.736 vincite al SuperEnalotto SuperStar invece non è stato ancora centrato il “6” con il Jackpot che sale a 35,7 milioni di euro e sarà in palio questa sera, venerdì 8 agosto.