A titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana 1919 la Gelbison ha acquistato il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Corriere, portiere classe 2006.

Nato e cresciuto a Roma, Corriere ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Boreale, formazione con cui ha collezionato oltre 30 presenze in Serie D, mettendosi in mostra per personalità e affidabilità tra i pali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Salernitana, che lo ha inserito nella rosa della Primavera, sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono.

Nel corso della passata stagione, Corriere ha raggiunto un traguardo importante, debuttando ufficialmente tra i professionisti nella sfida del Campionato di Serie B tra Salernitana e Cesena, disputata allo stadio Arechi.

La Gelbison ha accolto con entusiasmo l’arrivo di un giovane di prospettiva, che va a rinforzare il reparto portieri a disposizione dello staff tecnico per la stagione sportiva 2025/2026.

Arriva in casa Gelbison anche Giulio Leo, classe 2007, proveniente dal settore giovanile del Lecce.

Leo è un giocatore duttile, capace di ricoprire il ruolo di mezza punta sia a destra che a sinistra, grazie a tecnica, visione di gioco e ottima mobilità. Nella stagione 2024/25 ha militato con la formazione Under 18 del Lecce, mentre nella stagione precedente ha vestito la maglia dell’Under 17 giallorossa, dopo essere cresciuto nel vivaio leccese. Con il suo arrivo, la Società prosegue nel percorso di valorizzazione dei giovani talenti, unendo qualità e prospettiva per il futuro rossoblù.