La Cooperativa sociale Iskra ha raggiunto un importante traguardo ottenendo la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.

Questo risultato rappresenta non solo un riconoscimento per l’impegno profuso ma anche un’ulteriore spinta verso la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.

Teresa Gargano, socia e dirigente storica della cooperativa, sottolinea come il percorso verso la certificazione non sia un punto di arrivo ma un elemento di continuità di un processo di crescita culturale: “Quello che ci ha sempre interessato è promuovere cultura di parità di genere: il sesso, l’identità e l’espressione di genere, le caratteristiche sessuali e l’identità sessuale ed ancora le convinzioni personali non devono impedire alle persone di proseguire il percorso di vita scelto e avere pari opportunità di migliorare, partecipare e assumere responsabilità”.

Avviato con l’assistenza e la consulenza della dottoressa Maria Antonietta Aquino, Presidente della Confesercenti Vallo di Diano, e poi concluso con l’Ente certificatore IBC, quello verso la certificazione sulla parità di genere è stato un percorso naturale nella cooperativa. L’ottenimento si inserisce in un percorso naturale per ISKRA che ha sempre posto tra i suoi valori fondanti la crescita sostenibile a vantaggio di tutti, la responsabilità nel contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e l’accoglienza come strumento per il superamento di ogni pregiudizio. Un ambiente di lavoro aperto e rispettoso, dove le persone si sentono libere di esprimere il proprio potenziale e di collaborare, genera un circolo virtuoso che porta benefici sia al benessere individuale che alla produttività aziendale.

“Vorremmo davvero che aver scelto questa strada ci dia l’opportunità di incontrare sempre più realtà che condividano i nostri principi, con cui aprire nuovi progetti e a favore delle persone” conclude Teresa Gargano.

La certificazione, volontaria e valida per tre anni con monitoraggio annuale, si ottiene a seguito di un processo di aggiornamento del sistema di gestione aziendale in materia di parità di genere. Questo importante passo dimostra l’impegno concreto di ISKRA nel promuovere un futuro di pari opportunità per tutti.