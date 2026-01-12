Grande festa a Perito, nel Cilento, dove la signora Domenica Mondillo ha compiuto 105 anni. In questo modo la terra cilentana si riconferma scrigno di longevità.

Nonna Domenica ha festeggiato circondata dai familiari, tre figli con nipoti e pronipoti.

Per la speciale occasione è stata anche raggiunta dal sindaco Pietro Apolito e dagli amministratori che le hanno portato in dono una targa ricordo con la scritta “100 anni di vita, 100 anni di famiglia, 100 anni di comunità. Con te impariamo dal passato e speriamo nel futuro“.

La ultracentenaria nella sua vita si è sempre dedicata al lavoro nei campi e alla cura della famiglia, conducendo un’esistenza improntata al mangiare sano, a testimonianza che i cardini della Dieta Mediterranea sono fondamentali per vivere a lungo.

Nonna Domenica Mondillo rientra sicuramente tra le persone più anziane del salernitano e della Campania.