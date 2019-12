La Città di Teggiano si candida a Capitale italiana della Cultura 2021

Dopo Padula, anche Teggiano, nel Vallo di Diano, si candida a Capitale italiana della Cultura 2021.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha infatti manifestato l’interesse al procedimento di selezione per il conferimento del titolo previsto dal Decreto del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo dello scorso 15 novembre.

L’Amministrazione di Teggiano ha individuato come riferimento per la candidatura l’avvocato Conantonio D’Elia, consigliere delegato alla Cultura del Comune.

“Il Borgo di Teggiano – ha detto l’avvocato D’Elia -, vera città d’Arte con un altissimo rapporto ‘museo per abitante’, accoglie favorevolmente la proposta del Ministero per le Attività culturali e decide, felice e orgogliosa, di candidarsi al conferimento del titolo di ‘Capitale Italiana della Cultura’. Consapevole dell’audacia della proposta per l’autorevolezza delle innumerevoli candidature presentate, la Città conserva comunque il dovere morale di proporsi, quantomeno per dare il giusto merito alle esperienze raggiunte e al ruolo da protagonista che da oltre vent’anni Teggiano recita nel campo del progresso della cultura storica e artistica della Nazione”.

– Antonella D’Alto –